حظك اليوم برج العذراء الأحد 14-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تستطيع امرأة برج الميزان أن تتحمل الصعاب والمسؤوليات المختلفة، وذلك بفضل مرونتها الكبيرة في التعامل مع الآخرين، كما أنها تعبر عن مشاعرها بصدق بدون نفاق أو كذب، مما يجعلها صديقة ومريحة في التعامل، لكن أسوأ ما تعرف به هو التردد في اتخاذ القرارات، خاصة إذا كانت مصيرية وحازمة.

وفي إطار الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقاري على مدار اليوم، يعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وتحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية والمالية.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.