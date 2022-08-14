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حظك اليوم برج الأسد الأحد 14-8-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:06 ص | الأحد 14 أغسطس 2022
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يُعرف عن امرأة برج الأسد أنها تمتلك روح المغامرة والمجازفة دون تهور، ويساعدها على هذا أنها تمتلك ثقة كبيرة بالنفس لا تزعزع، كما أنها معروفة بالمهارات الحوارية وقدرتها على الاقناع بالمنطق السليم، كما أنها قادرة على الإبداع والتفكير بحرية كبيرة، ويمكنها بناء علاقات اجتماعية مع زملائها في العمل بشكل كبير.

وفي إطار الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقاري على مدار اليوم، يعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للبيع والشراء، وتخطط جيدا لمشروعات مستقبلية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، رغم الضغوط تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتقترب بذكاء ممن تحب.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

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بقلم منى سعيد