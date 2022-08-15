حظك اليوم برج العقرب الاثنين 15-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«اليوم يحمل لك نصائح غالية في محيط العمل ومع الشريك أخبار جيدة رغم التشويش.. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد وأصحاب برج العقرب الذي يحمل عقليه قوية ناضجة تقوده لتقلد المناصب.

ووفق رأي خبراء علم الفلك في أصحاب برج العقرب فهذا المولود يحب الكتمان والغموض، لأنه من الصعب أن يثق في الآخرين، فهو يشكك في تصرفات المقربين منه، كما أنه يرفض الجدال أو الاعتراف بالخطأ.

كما أنه من بين عيوب برج العقرب أنه عنيف بطبعه، وغيور بشكل كبير خاصة على الطرف الآخر، ويريد دائمًا تملكه، مما يجعل علاقته الاجتماعية والعاطفية تمر بالكثير من الأزمات، ومن بين مشاهيره الأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، ومحمد فراج.

واليوم الاثنين 15 أغسطس الجاري، وفي إطار الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقارئ على مدار اليوم، يعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزلك السادس يساعدك على تنظيم وقتك وجهودك، وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك سحرا وجاذبية ويدفعك للاهتمام بمن تحب.