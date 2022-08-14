استهداف 5 آلاف مواطن في قوافل «عين شمس» الطبية بقرى مغاغة وبني مزار

تفقد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال القافلة الطبية «حياة»، بعزبة محمد إبراهيم التابعة لقرية زاوية الجدامي، بمركز مغاغة، والتي نظمتها كلية الطب بجامعة عين شمس، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إطار فعاليات المشاركة المجتمعية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، حرصا على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للفئات الأكثر احتياجًا.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة، بحضور محمد أشرف منسق القافلة، وعدد من أعضاء شباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، والجهات المعنية.

قوافل طبية وعلاجية بقرى ومراكز المحافظة

ونقل «أبوزيد»، شكر وتحيات محافظ المنيا، للقائمين على تنفيذ تلك القوافل، مشيدًا بجميع الخدمات الطبية الجاري تقديمها، بالتعاون المثمر بين المحافظة وجامعة عين شمس.

وأشار إلى أن المحافظة تنظم العديد من القوافل الطبية والعلاجية بجميع قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتفعيلاً للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك مبادرات دعم صحة المرأة المصرية، الكشف المبكر لضعف السمع للأطفال حديثي الولادة وغيرها.

استقبال وتصنيف المرضى

من جانبه، أوضح محمد أشرف، منسق القافلة، أن أعمال القافلة تستهدف حوالي 3 آلاف مواطن بعزبة محمد إبراهيم، وحوالي 2000 مواطن من قرية زاوية الجدامي، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة، الى جانب توعية المواطنين، واستقبال وتصنيف المرضى وأخذ العلامات الحيوية لهم، لتحويل المرضى للعيادات اللازمة والتعامل مع الحالات العاجلة، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت أكثر من 11 تخصصًا، منها (تحاليل – أشعة - باطنة – قلب – اسنان – عيادات خارجية – صيدليات) وغيرها، ويتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان.

كما تابع نائب المحافظ سير أعمال القافلة الطبية «بداية» بقرية حماضة، التابعة لمجلس قروي بني صامت ببني مزار، بحضور عماد عبد العزيز رئيس مركز بني مزار، والدكتور محمد صلاح منسق القافلة، حيث تأتي تلك القوافل ضمن استهداف أكبر عدد من المواطنين.