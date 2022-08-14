المايسترو نادر عباسي في حفل جماهيري بقصر عابدين 29 أكتوبر المقبل

يستعد المايسترو العالمي نادر عباسي، قائد أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، التعاون مع السوبرانو فاطمة سعيد فى إحياء حفل جماهيري ضخم يوم السبت 29 أكتوبر بقصر عابدين.

واستطاع المايسترو نادر عباسى أن يخطف قلوب الجمهور المصري، منذ ظهوره في حفل موكب نقل المومياوات المصرية إلى متحف الحضارة، بالإضافة إلى حفل طريق الكباش، إذ نجح باقتدار فى قيادة الأوركسترا التي شاركت في هذه المناسبة التاريخية التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية.

تقديم الموسيقى العالمية والمصرية بشكل مبسط

ويأتي هذا الحفل في إطار التعاون الفني بين المايسترو العالمي نادر عباسي وشركة RMC، لضمان استمرارية نهج الشركة في تقديم هذا النوع من الفن العالمي الراقي والذي يتميز بالذوق الرفيع للجمهور المصري المتذوق للفن والمحب للاستمتاع بكافة أنواع الفنون، ولديه حس عالي لتذوق هذه الفنون وتقديرها.

وعبر المايسترو نادر عباسي عن سعادته بهذا التعاون، في بيانه، لما ترتكز عليه الحفلات من تقديم الموسيقى العالمية والمصرية بشكل مبسط لكافة الجماهير في إطار عالمي، بالإضافة إلى برامج الحفل مع اختيار الأماكن الآثرية والسياحية مثل قصر عابدين ومكتبة الأسكندرية ومعابد حتشبسوت والكرنك، وغيرها لتصدير السياحة المصرية للعالم أجمع.

نادر عباسي قاد العديد من الأوركسترا العالمية

يذكر أن نادر عباسي قاد العديد من الأوركسترا العالمية أهمها: أوركسترا مارسيليا الفيلهارموني، أوركسترا بوردو الفيلهارموني، وأوركسترا السلام فرنسا، وأيضا قاد أوركسترا أوبرا عايدة في فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا OMPL السيمفوني، وله العديد من الأعمال العالمية التي جعلت منه شخصية عالمية في مجال الموسيقى.

وشارك نادر عباسي مؤخرا في الحفل النهائي للمسابقة العالمية للغناء الأوبرالي «وليام ستينهامر» بمصاحبة أوركسترا نورشوبينج السيمفوني.