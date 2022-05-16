نادر عباسي: فخور لمشاركتي في مسابقة الغناء العالمي بالسويد

قال المايسترو العالمي، نادر عباسي، إن اختياره عضو تحكيم للمسابقة العالمية للغناء بالسويد، يعد شرف بتواجده كمصري وعربي في هذه المسابقة العالمية، مبينا أن وجوده سيكون أمر جيد، إذ سيعمل على التحكيم كمغني مع أشخاص مهمين قادة أوكسترا مهمة في الدول الأوروبية، وكذلك نقاد على مستوى عالي.

قيادة الحفل الختامي الذي ستعلن الجوائز فيه

أضاف «عباسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مديري الأوبرات، سيتواجدون في لجان التحكيم، لافتا إلى أن اللجنة لها تاريخ عالمي، وتقوم المسابقة على 3 مراحل، وسيكون قائد أوكسترا الحفل الأخير والختامي للمسابقة، لاختيار الجوائز الثلاثة في المسابقة.

800 متسابق متقدم من العالم أصبح 80 فقط

تابع المايسترو العالمي: «المسابقة دي اتوقفت بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ودي أول مرة تتعمل بعدها، والناس اللي قدمت كتير، ودي فرص لتبادل الثقافات، وإحنا مش عارفين جنسيات الأشخاص المتقدمين للمسابقة، عشان ميبقاش في تربيطات بين المحكمين والمطربين، وتقدم للمسابقين 800 مغني من مختلف دول العالم، وتم اختيار 80 واحد، ودول اللي هيصفوا في المسابقة النهائية، والمسابقة دي مهمة، عشان يعرفوا إن في ناس أكاديمين في مصر درسوا الموسيقى العالمية، وده شرف ليا وشيء كبير وفخر».