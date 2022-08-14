وزير المجالس النيابية ينعى ضحايا كنيسة إمبابة: نتضرع لله أن يتغمدهم برحمته

أصدَر المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بيانًا منذ قليل أعرب فيه عن تعازيه لأسر ضحايا كنيسة الشهيد أبي سيفين بإمبابة.

حريق كنيسة إمبابة

وقال الوزير علاء الدين فؤاد في بيان: «بقلوب يغمرها الألم ننعى المُصاب الجلل الذي حل بالمصريين أبناء الوطن الذي قضوا نحبهم اليوم حال تعبدهم فانتقلوا لمولاهم في ختام مشهود، إذ نبعث لقداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولذوي الضحايا».

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية بأعمق معاني الحزن وأصدق المواساة نتضرع في الآن ذاته للمولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهمنا جميعًا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

نعي مجلس النواب

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم مجلس النواب، بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في حادث اندلاع حريق بكنيسة الشهيد أبي سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة، وهم يتعبدون في بيت من بيوت الله.

وأكّد حنفي جبالي، في بيان منذ قليل إنَّ مجلس النواب يتقدم بخالص العزاء للشعب المصري وأسر المتوفين، في وفاة الضحايا، داعين إلى الله بالشفاء العاجل للمصابين.