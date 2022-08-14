تقرير عالمي يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب.. منها «البورصة»

ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب ومتابعة الأسعار العالمية والمحلية والأحداث الخاصة بالذهب، أنّ الأسبوع الماضي شهد الكثير من الأحداث المتعلقة بالمعدن الأصفر، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع، وسجل سعر الجرام عيار 21 قيمة 1080 جنيها.

أسعار الذهب

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أنّ تداولات الأسبوع شهدت العديد من التحركات والانخفاضات، حيث سجلت الأسعار بنهاية تداولات الأسبوع سعر 1060 جنيها للجرام، أي بفارق 20 جنيها عن سعر افتتاح السوق ليكن بذلك إغلاقا سلبيا.

وأشارت إلى أنّ التحركات جاءت نتيجة العديد من الأسباب، منها التحركات العالمية التي تؤثر على السوق المحلي بشكل كبير، لأنها بورصة عالمية تعتمد عليها جميع البلدان في تحديد وتقييم أسعار الذهب.

ولفتت إلى أنّ سعر الدولار يؤثر بشكل واضح وصريح على أسعار الذهب، خاصة وأنّ هناك الكثير من المواد التي تدخل في صناعة العديد من منتجات الذهب والمشغولات الذهبية يتم استيرادها من الخارج بالدولار، ما يؤثر على السعر النهائي للمستهلكين بحسب سعر الدولار.

العرض والطلب

وأوضح أنّ عمليات العرض والطلب تدخل في تحديد أسعار الذهب في السوق المحلي فكلما ارتفع الطلب تزداد الأسعار، وكلما انخفض الطلب انخفضت الأسعار، كمحاولة من التجار لتحريك السوق.

من جانبه، قال نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هناك انخفاضا في الطلب على الذهب والمشغولات الذهبية في الوقت الحالي، خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت بدورها على المصريين، لذلك يتجه الكثير من المواطنين لتلبية احتياجاتهم بدلا من شراء الذهب والهدايا.