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«العلوم الصحية» تنعى ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين في إمبابة

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الوطن
03:53 م | الأحد 14 أغسطس 2022
حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة إمبابة

نعت النقابة العامة للعلوم الصحية، نقيبا ومجلسا، وكافة النقابات الفرعية ومجالس إداراتها، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث حريق في كنيسة أبو سيفين، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الذي وقع صباح اليوم الأحد؛ ما أسفر عن وفاة 41 مواطنًا وإصابة 12 آخرين.

وقدمت النقابة خالص التعازي لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه أو سوء.

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