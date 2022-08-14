فنانون ينعون ضحايا حريق كنيسة إمبابة: يوم حزين على مصر

نعى عدد كبير من الفنانين، ضحايا حريق كنيسة إمبابة الذي وقع صباح اليوم الأحد، وخلّف العديد من الضحايا، حيث غرّد الفنان خالد الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: «فجيعة مؤلمة، رحم الله الشهداء وخالص العزاء لأسرهم، ألهمهم الله الصبر والسكينة وصادق الدعوات بتعافي المصابين لطف الله بهم وبأهاليهم جميعا».

الفنانون ينعون ضحايا كنيسة إمبابة

ودوّن الفنان إدوارد، منشورًا عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: «خالص العزاء في شهداء كنيسة أبو سيفين، نسأل لهم الرحمة والمغفرة من الله، وربنا يصبر أهلهم وأجبابهم، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين».

كما نعى المنتج نصر محروس الضحايا، في منشور عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: «خالص العزاء في ضحايا الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بإمبابة، ربنا يصبر أهالي الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ربنا يحفظ الجميع».

خالص العزاء لكل شعب مصر

ونعى الفنان إيهاب فهمي، الضحايا، في منشور عبر فيس بوك، قال فيه: «خالص العزاء لكل شعب مصر»، أما الفنان هشام ماجد، فكتب ناعيا الضحايا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، خالص التعازي لإخواننا الأقباط في ضحايا الحريق بكنيسة المنيرة وربنا يشفي كل المصابين ويصبر أهالي الضحايا».

كما نعى الفنان هيثم سعيد، الضحايا، عبر صفحته على فيس بوك، قائلا: «يوم حزين على مصر، رحمتك يارب كنيسة أبو سيفين»، فيما قال الفنان خالد الصاوي: «خالص التعازي لأسر الضحايا بحريق كنيسة أبو سفين بمنطقة إمبابة ونرجو الشفاء العاجل للمصابين».