مدبولي: السيسي كلّفنا بتعزية أهالي الضحايا.. ونحن معهم ولن نتركهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تحرّكت منذ اللحظة الأولى لحريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة الجيزة، حيث تحركت وزارة الداخلية بسيارات الحماية المدنية، والشرطة أمنت الموقع، وبذلت قوات الحماية المدنية جهودا كبيرة لإخماد الحريق وإيقافه، خاصة وأنّه بمنطقة شعبية مكتظة بالسكان، مؤكدا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّفه بتعزية أهالي الضحايا: «بنقول لأهالي الضحايا إحنا معاكم في المرحلة دي».

حريق كنيسة إمبابة

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّه تحرّك مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ووزيرة التضامن، إلى موقع حادث كنيسة أبو سيفين، بصحبة محافظ الجيزة، حيث تفقدوا موقع الحادث، كما اتجه فريق النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.