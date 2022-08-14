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مدبولي: 100 ألف جنيه لكل ضحية بحريق كنيسة إمبابة.. و20 ألفا للمصاب

كتب:

شريف سليمان
03:51 م | الأحد 14 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلفه بتوجيه خالص العزاء لأهالي الضحايا والمصابين، وبالتنسيق مع وزيرة التضامن، تقرر صرف 100 ألف جنيه لكل ضحية، إضافة إلى مبلغ قدره 20 ألف جنيه للمصابين حسب درجة الإصابة.

حريق كنيسة إمبابة

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية: «سنقدم أوجه رعاية مختلفة لأسر الضحايا والمصابين في المرحلة المقبلة عبر الدعم العيني الذي سيتم في هذا الأمر، ما حدث حادث اليم، ونسأل الله أن يغفر للضحايا ويتقبلهم في جناته وكل التعازي لأسر المصابين والمصابين أنفسهم، يتلقون أفضل رعاية طبية ومش هنسيبهم حتى يتم التعافي بإذن الله".

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