شكري: مصر حريصة على التواصل مع أفريقيا.. والإعلام أداة للتعريف بالتحديات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ مصر حريصة على التواصل مع الدول الأفريقية في شتى مجالات التعاون، مبينًا أنَّ الإعلام أداة للتواصل والتعريف بالتحديات.

وزير الخارجية: التدريب مهم لتبادل الخبرات

وتابع شكري في مؤتمر عقد بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبدء برنامج تدريبي للإعلاميين الأفارقة بحضور وفد إعلامي سوداني: «يسعدني أن أتواجد معكم اليوم في حفل افتتاح الدورة التدريبية في إطار البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية ويمثل هذا البرنامج التدريبي الذي يمتد لعام».

وأكّد وزير الخارجية أنَّ هذا البرنامج التدريبي: «يعد إطارًا مهمًا لتبادل الخبرات العملية والأكاديمية في مختلف مجالات العمل الإعلامي الذي أصبح مهما في ضوء مستجدات متسارعة وتطور الوسائل شكلًا ومضمونًا، ومما يترتب عليه ضرورة مواكبة القدرات الوكنية لهذه التحديات وسبل التواصل مع الرأي العام».

مصر تحرص على التواصل مع الدول الأفريقية

وتابع شكري: «مصر تحرص على التواصل مع شقيقاتها من الدول الأفريقية في هذا الصدد ويمثل الإعلام أداة تواصل للتعريف بالتحديات، فضلًا عن توضيح ما تبذله دول القارة للتصدي لهذه التحديات، فضلًا عن مواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات.

واستكمل أنَّ انطلاق هذا البرنامج التدريبي خير دليل على المكانة الخاصة التي يحتلها السودان لدى مصر بالنظر للروابط بين البلدين ووحدة المصير لشعبي وادي النيل، ويأتي البرنامج في إطار التعاون المستمر في كل المجالات مما يعزز جهود تحقيق الاستقرار والتنمية للسودان.

كما أكّد وزير الخارجية أنَّ البرنامج يعكس تضافر مساعي الدولة بمختلف مؤسساتها من أجل التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات في إطار سياسة مصر في التعاون.