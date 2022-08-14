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«الخشت» يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

كتب:

أحمد أبوضيف
04:41 م | الأحد 14 أغسطس 2022
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين، في الحادث الأليم بكنيسة أبو سيفين بإمبابة بالجيزة.

كما تقدم الدكتور محمد الخشت بخالص التعازي إلى أهالي وأسر الضحايا الأبرياء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، واستعداد جميع مستشفيات الجامعة للقيام بواجبها نحوهم.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.