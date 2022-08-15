اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، بالاشتراك مع صديقه، ودفن جثتها بعد تقييدها بسلاسل حديدية داخل مزرعة بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.

عرض المتهم الأول على الطب النفسي

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، لجلسة اليوم الأحد، لعرض المتهم الأول على الطب النفسي بعد أن تقدم دفاعه بهذا الطلب للمحكمة.

وخلال الجلسة الماضية حضرت أسرة المجني عليها شيماء جمال، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وظلوا منتظرين أمام المحكمة حاملين بانرات عليها صور شيماء، وهم يرتدون ملابسهم السوداء.

وكان كل ذلك وسط حراسة أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية الموجودة بمحيط محكمة جنايات الجيزة، قبل بدء ثاني جلسات المحاكمة، وانتظرت الأسرة خارج المحكمة حتي تسنح لهم هيئة المحكمة بالدخول، ولكن يكون من خلال شروط فرضتها وهي دخول والدة المجني عليها شيماء جمال فقط ومحاميها، وعدم إحداث أي شغب أو مشادات مع المتهمين.

عمر هريدي ينسحب من الدفاع عن المتهم

واستمرت الجلسة نحو ساعتين، وتقدم خلالها محامي المتهم الأول بطلب لهيئة المحكمة وهو عرضه على الطب النفسي، وأيضا أعلن عمر هريدي دفاع الأول انسحابه من القضية وأوضح أسبابه وأنه رأي أن المجني عليها وقع عليها ظلم كثير.