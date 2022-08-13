توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 3 أيام مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وباقي الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها من التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ أنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مثل جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 14 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 15 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

رجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 16 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.