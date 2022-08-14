ارتفاع درجة الحرارة واستقرار حالة الأمواج على شواطئ الإسكندرية اليوم

شهدت شواطئ الإسكندرية حالة من استقرار الأمواج، اليوم الأحد، مع وجود رياح لطيفة ينتج عنها أمواج خفيفة إلى متوسطة، ترتفع قليلا في شواطئ غرب الإسكندرية مع درجة حرارة بلغت 32 درجة، الأمر الذي يكشف عن توجه المواطنين إلى الشواطئ خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث بدأ توافد المصطافين مع الساعات الأولى من صباح اليوم هربا من الحرارة المرتفعة، وسط تأكيد «المصايف» على هدوء الأوضاع وتشجيعهم على نزول المياه.

يوم مثالي على شواطئ الإسكندرية

واعتبرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن تلك المعطيات توحي بيوم مثالي للاستمتاع بالشاطئ والجلوس على الرمال، للتمتع بصفاء الذهن أمام الأمواج المتتالية بصوتها العذب والذي يلمس القلوب وينقل المصطافين لعالم مليء بالهدوء والاسترخاء والسكينة.

محاذير على شواطئ الإسكندرية

كما وضعت «المصايف» عددا من القواعد للمصطافين على شواطئ الإسكندرية تتمثل في الحقوق والواجبات، قائلة: «متسمحوش لحد يفرض عليكم تدفعوا إكرامية وكلمونا فورا لو حصل، متسمحوش للعامل يحط شمسية أدامكم ويعكر عليكم فرصة الاستمتاع باليوم، وكلمونا فورا لو حصل، مترموش أكياس الشيبسي والعصير وأي مخلفات في البحر وعلى رمل الشاطئ، متطلعوش برة الشاطئ بملابس البحر».

«المصايف»: شاطئ النخيل مغلق بقرار النيابة

ووضعت «مصايف الإسكندرية» عددا من الملاحظات أولها أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة، لذا يرجى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى إمكانية على التعرف أسعار الشواطئ وعناوينها من خلال استخدام خاصية الـQr code عبر صور الشواطئ على الصفحة الرسمية للإدارة المركزية.