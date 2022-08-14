مستقبل وطن يشارك في جنازة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

تواصل غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة متابعة تطورات الأحداث مع الأجهزة المعنية بشأن حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة، مع التواجد الميداني لجميع قيادات الحزب بالمحافظة، وزيارة المصابين بالمستفيات وتسهيل كافة الإجراءات.

تجنيز ضحايا حريق كنيسة المنيرة

وأكد النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، متابعته اللحظية مع أمانة الحزب بالجيزة بناء على توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، مع التواجد الميداني لكافة الأعضاء والكوادر الحزبية لمساعدة أهالي ضحايا حادث كنيسة المنيرة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة وأيضا تواجد القيادات منهم علاء عابد نائب رئيس الحزب، وعصام هلال الأمين المساعد، وعادل ناصر أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالجيزة، مع التنسيق بشأن المشاركة في جنازات المتوفين.

رفع كفاءة الكنيسة

ووجّه حزب مستقبل وطن التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة برفع كفاءة الكنيسة جراء الحريق وإجراء كل أعمال الإصلاح والترميم، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة دائما على القيام بدورها بما يصب في صالح الوطن والمواطن.