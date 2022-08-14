مستقبل وطن يقرر صرف مساعدات مالية لأسر ضحايا ومصابي كنيسة أبو سيفين

وجّه حزب مستقبل وطن، أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، بتشكيل غرفة عمليات بشأن حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيـرة فـي حي إمبابـة، مع التواجد الميداني وتقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لكل أسر الضحايا والمصابين.

التواجد الميداني مع أسر الضحايا

جاء ذلك في ضوء تشكيل الحزب لغرفة عمليات لمتابعة الحادث تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، التى تتابع لحظة بلحظة تطورات الأوضاع على أرض الواقع مع الأجهزة المعنية بجانب التنسيق والمتابعة مع أمانة الحزب بمحافظة الجيزة والتواجد الميداني مع المواطنين وأهالي الضحايا.

كما قرر الحزب، بالتنسيق مع وزارة التضامن، صرف مساعدات مالية لكل أسر الضحايا والمصابين في ضوء الدور المجتمعي للحزب، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لكل أسر الضحايا والمصابين في المستشفيات المختلفة.

مستقبل وطن يشيد بجهود القوات المعنية

وأشاد حزب مستقبل وطن بالجهود المبذولة من القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية بشأن الحادث منذ اندلاع الحريق، وتواجد جميع الأجهزة المعنية على أرض الواقع، ونقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالمتوفين.