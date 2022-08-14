الشاب خالد يعلن طرح «ألبوم» يضم 13 أغنية بعد غياب 10 سنوات

أعلن الفنان الجزائري الشاب خالد، عودته من جديد للألبومات الغنائية، من خلال طرح ألبوم جديد، يوم الجمعة المقبل، بعد غياب نحو 10 سنوات.

ألبوم الشاب خالد، يأتي بعد فترة من الغياب الفني على صعيد الألبومات، إذ كان استغل هذه الفترة، في طرح الأغنيات «السنجل»، وإحياء الحفلات الغنائية بعدد من دول العالم.

ألبوم خالد يتضمن 13 أغنية

علمت «الوطن»، أن ألبوم خالد الجديد، سيتضمن 13 أغنية، جميعها قديمة يتم ‘عادة العمل عليها من التوزيعات، والأغنيات التي قرر إعادتها هي: «طريق الليسي، لاكاميل، لاليبيرتي، ويا نتي نتي، البراكة، مول الكوتشي، اصحاب البارود، عبد القادر، الكناوي بابا ميمون، الرابة، دور بيها يا الشيباني، عندها عقلية، لوين مسافر».

خلاف الشاب خالد مع وليد منصور

الشاب خالد كان أحيا حفلا غنائيا العام الماضي بالقاهرة، رفقة الفنان راغب علامة، وقدم فى الحفل عدد من أهم وأشهر أغنياته، من تنظيم المنتج وليد منصور.

وعقب الحفل، تقدم خالد بشكوى لنقابة الموسيقيين، متضررا فيها من «منصور»، بسبب عدم التزماته المادية تجاهه، وقال فيها «تم إقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي، ودون حصولي على أجري كاملًا المتفق عليه مع المنتج والمسئول عن تنظيم الحفل وليد منصور، وبالرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته، إلا أنه مع الأسف الشديد ماطل واستولى على باقي أجري المتفق عليه».