تقنين الكنائس: كنيسة أبو سيفين تم تقنينها.. ويجري العمل على إزالة آثار الحريق

قال القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس بمجلس الوزراء، إنّ الدولة تعمل حاليًا على إزالة آثار الحريق الذي وقع، صباح اليوم، في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، وكان بمثابة حادث أليم تعرضت إليه مصر كلها؛ لأن الحادث كان بشعًا، جراء ما وقع بسببه من وفيات ومصابين.

وأضاف «أنطون»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الكنيسة التي وقع فيها الحريق صباح اليوم، هي إحدى الكنائس المقننة، وحصلت على كافة أوراقها.

مرثا محروس: «أنا شوفت مشاهد الحريق بقلبي مش بعنيا»

من جانبها، قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم، لهي كارثة إنسانية طالت كافة المصريين بلا استثناء، «أنا شوفت مشاهد الحريق بقلبي مش بعنيا، والدولة قامت بمجهودات كبيرة».

محروس: الحادث قد نتج عنه ردود أفعال عكست مدى وطنيه المصريين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها بالبرنامج، أن الحادث نتجت عنه ردود أفعال عكست مدى وطنيه المصريين ووقوفهم بجوار بعضهم البعض، مع ظهور الفطرة الطبيعية للمسلمين بجوار المسيحين، كانوا مؤمنين أن أخواتهم في أزمة».

وواصلت : «جميع الجهات المعنية كانت تتسابق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء الحادث الأليم، وكان لا يعلوا صوت على صوت الإنسانية التي جمعت كافة المواطنين بلا استثناء، نحن بحاجة ماسة لإلقاء الضوء على المواطن المصري المحرك الأساسي في هذا المجتمع، وفي المجتمع تتلاحم كافة الأطياف لبقاء الوطن».