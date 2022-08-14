مصرع طفل غرقا بترعة قرية درشابة بمركز الرحمانية بالبحيرة

لقى طفل مصرعه غرقًا في ترعة قرية درشابة بدائرة مركز الرحمانية محافظة البحيرة قبل قليل، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الرحمانية، تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية يفيد العثور على جثة طفل غريق في ترعة أمام قرية درشابة دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الطفل مصطفى طارق فرج، 15 سنة، مقيم في الروضة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير المحضر اللازم.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

وشهد طريق مصر «إسكندرية الصحراوي» بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة صباح اليوم، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.