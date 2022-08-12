غرق طفل أثناء الاستحمام بنهر النيل في أطفيح

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة طفل غرق في نهر النيل بمنطقة أطفيح جنوب المحافظة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطفل خلال الاستحمام بنهر النيل تعرض للغرق، فأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

انتشال جثة الطفل

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، بمصرع طفل غرقا في نهر النيل، فتم استدعاء رجال الإنقاذ النهري، وبعد عمليات بحث تم انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل غرق أثناء الاستحمام بنهر النيل.

توصلت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى هوية الطفل، وتم استدعاء أفراد أسرته، وبمناقشتهم لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

عدم وجود شبهة جنائية

تم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.