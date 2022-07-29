غرق طفل في مياه ترعة ببني سويف.. والإنقاذ النهري يبحث عن جثته

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف، جهودها للعثور على جثة طفل عمره 12 عامًا، لقى مصرعه غرقاً، اليوم الجمعة، خلال استحمامه في مياه ترعة الإفرنجية، بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوبي غربي المحافظة.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بأن الأهالي أبلغوا بغرق طفل يدعى «عبدالرحمن.ع.ف»، 12 عامًا، مقيم قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا، للغرق خلال استحمامه في مياه ترعة الإفرنجية.

غرق طفل في الترعة

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري، إلي موقع البلاغ، وانتشال جثة الطفل، ونقلها إلى مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة؛ للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت قوة من الشرطة والإنقاذ النهري، على رأس سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، وجارٍ البحث عن الجثمان، وتم التوجيه بإيداعه مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، فور العثور عليه.

التحريات الأولية: الطفل كان يسبح في الترعة هربا من الحرارة

ودلت التحريات الأولية إلى أنّ الطفل حاول السباحة في الترعة هربًا من حرارة الجو ولعدم قدرته على السباحة غرق وابتلعته المياه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة التي تضمنت استمرار عمليات البحث عن الطفل وانتشال جثته.