مأساة في الشرقية.. غرق طفل بعد مرور شهر على وفاة شقيقه الأصغر

خيّم الحزن على قرية «الزوامل» التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بعد مصرع طفل يبلغ من العمر نحو 4 سنوات غرقا، ليلحق بشـقيقه الرضيع الذي توفي قبل شهر.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من الأهالي بقرية «الزوامل» التابعة لمركز بلبيس بغرق الطفل أحمد أنس أبو وهبة أثناء قيامه باللهو.

العثور على جثمان الطفل

وانتقلت قوة من الشرطة وفريق من الإنقاذ النهري وجرى البحث عن الطفل حتى تم العثور على جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي وتم تسليم الجثمان لذويه بعد التصريح بالدفن.

الأب يرثي طفله الراحل بعد وفاة شقيقه الأصغر بشهر

وكتب الأب منشورا عبر «فيس بوك» رثى خلاله ابنه، قال فيه: «وداعا ابني وسندي وأجمل ما في حياتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأشار إلى أن ابنه الراحل لحق بشـقيقه الأصغر الذي توفي قبل أقل من شهر، قائلا: «لحقت بأخيك في أقل من شهر يا أغلى ما في حياتي، الشهيد بإذن الله أحمد أنس وهبة»، مشيرا إلى أنه تم تشييع جثمان ابنه بعد صلاة العشاء أمس في قرية الزوامل.