تفاصيل غرق طفل وجده بالدقهلية.. شاهدهما حفيده وصرخ لإغاثتهما

«إلحقوني جدي ومحمد أخويا غرقوا في الترعة»، صرخات الطفل «بلال»، لإغاثة شقيقه وجده، والتي اهتزت لها مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية عصر اليوم الثلاثاء، وبدأ الأهالي في البحث عن الغريقين، حتى لحقت بهم قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الطفل وجده من مياه ترعة البحر الصغير، المار من أمام مدينة منية النصر، وتبين أن الغريفين كانا يقومان بغسيل الماشية، وغرقا أثناء استحمامها، بعد أن جرفهما تيار المياه.

صرخات الطفل لإغاثة جده وشقيقه

وقال أحد شهود العيان، إن الجد «أحمد ابو الفتوح أحمد السيد مندور»، 72 سنة، ومعه حفيده «محمد فتوح أحمد أبو الفتوح»، 10 سنوات، يقيمان بقرية «ميت الخولي مؤمن»، بينما كان يتواجد الطفل «بلال»، شقيق الثاني، الذي شاهدهما أثناء غرقهما في مياه ترعة البحر الصغير، ليبدأ بالصراخ في الشارع مستغيثاً بالأهالي: «جدي وأخويا غرقوا في الترعة».

قوات الإنقاذ النهري تنتشل الغريقين

وأضاف الشاهد لـ«الوطن»، أن الأهالي تجمعوا وبدأوا في البحث عن الطفل وجده، وحضرت قوات الإنقاذ النهري، والتي تمكنت في البداية من انتشال الجد، وبعد فترة انتشلت جثة الطفل، وجرى نقلهما إلى مستشفى منية النصر المركزي، ويجري استخراج تصاريح الدفن.

ورود بلاغ بوقوع الحادث

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمأمور مركز شرطة ‏منية النصر، بسقوط طفل وجده، يقيمان بقرية «ميت الخولي مؤمن»، في ترعة مياه البحر الصغير، أمام كوبري المركز بمنية النصر.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، ‏وتمكنت القوات من انتشال جثمان الجد «أبو الفتوح أحمد السيد مندور»، 72 سنة، عامل زراعي، وكثفت ‏الإنقاذ النهري من جهودها، حتى تمكنت من انتشال جثمان الطفل في وقت لاحق‎.‎