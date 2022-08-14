سمية الألفي بعد عملية استئصال ورم: أشعر بتحسن.. وأول ما أقوم هسافر

كشفت الفنانة سمية الألفي عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالجيزة في شهر ديسمبر الماضي، لاستئصال ورم خبيث من منطقة الصدر، مشيرة إلى أنها تخضع للمرحلة الأخيرة من العلاج.

سمية الألفي تكشف تطورات حالتها الصحية

وقالت سمية الألفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تشعر بتحسن وتخضع للمراحل الأخيرة من العلاج «الإشعاع» إذ تجريه في مطلع الشهر المقبل لمدة شهر، مطالبة الجمهور أن يدعو لها باكتمال شفائها.

وأشارت إلى أنها تنتظر الانتهاء من العلاج، حتى تستعد لجولة خارج البلاد للتنزه وتقيم فترة نقاهة، وذلك بعد أن بدأ رجوع شعرها مرة أخرى، بعد سقوطه بسبب الكيماوي.

آخر ظهور للفنانة سمية الألفي

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي، في العرض الخاص لفيلم ريتسا لتقديم الدعم لنجلها الفنان أحمد الفيشاوي، إذ كانت بعيدة عن الأنظار بسبب مرضها الذي استمر لفترة طويلة.

آخر مشاركة فنية لـ سمية الألفي

واعتزلت سمية الألفي الفن منذ سنوات طويلة، إذ كان آخر مشاركة لها منذ عام 2010 من خلال فيلم «تلك الأيام»، التي كانت تدور أحداثه حول مفكر وكاتب سياسي كبير، متزوج بامرأة مبهورة بالسلطة والمال، تجمعه الظروف بضابط شرطة سابق فيستعين به لكتابة كتاب جديد، فتتطور العلاقة بين الضابط وزوجة الكاتب، فيطلب منه قتلها وإيهام الجميع بأنها مريضة نفسيًا.

وشارك في بطولته محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، ليلى سامي، صفية العمري، عادل أمين، ماجد المصري، هشام إسماعيل، سلوى محمد علي، عمر حسن يوسف، نهير أمين، عفاف مصطفى.