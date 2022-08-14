أرخص جامعات خاصة في مصر.. المصروفات تبدأ من 13 ألف جنيه

مصروفات أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر «جوجل»، إذ إنها البديل لدخول الكليات التي يرغب فيها الطالب بتنسيق أقل، ومن خلال المقارنة التي يمكن تحديد أقل الجامعات من ناحية المصروفات الدراسية.

أرخص مصروفات جامعات خاصة في مصر

وفي هذا السياق، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية في مجال أخبار التعليم، مصروفات أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2022 وفق ما أعلنته الجامعات الخاصة عبر موقعها على الإنترنت، في السطور التالية:

مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر 2022-2023

وجاءت مصاريف جامعة 6 أكتوبر الخاصة للعام الدراسي المقبل كالآتي:

- كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج «الفارم دي» 85 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه.

- كلية التمريض 25 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد قسم إنجليزي 40 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد قسم العربي 30 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة قسم الإنجليزي 30 ألف جنيه.

- بقية أقسام كلية اللغات والترجمة 25 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وفنون الاتصال 35 ألف جنيه.

- كلية التربية رياض أطفال وخاصة علم النفس 20 ألف جنيه.

- كلية التربية عربي وإنجليزي وحاسب آلي 25 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق 20 ألف جنيه.

مصاريف كليات الجامعة الحديثة 2022 – 2023

وجاءت مصروفات الكليات المختلفة في الجامعة الحديثة كالآتي:

- العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

- التمريض: 35 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- الهندسة: 46 ألف جنيه.

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

- الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

- طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

مصاريف جامعة النهضة 2022 - 2023

وجاءت مصروفات جامعة النهضة للعام الدراسي المقبل كالتالي:

- مصاريف كلية الطب البشري 87.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفم والأسنان 64.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة 49.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 44.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندس 34.100 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسوب 24.000 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام والعلاقات العامة 22.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال بالشعبة الإنجليزية 22.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال باللغة العربية 13.500 ألف جنيه.

مصاريف جامعة «ميريت» 2022-2023

وجاءت الرسوم الدراسية للكليات المختصة في جامعة ميريت كالآتي:

- العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.

- الصيدلة: 65 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الصينية في مصر 2023-2022:

وجاءت مصروفات كلبات العلمية في الجامعة الصينية في مصر كالآتي:

- صيدلة: 98 ألف جنيه.

- الهندسة: 56 ألف جنيه.

- العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه

- الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.