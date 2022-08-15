علاء عبدالظاهر: يجب تطبيق اشتراطات الحماية المدنية بجميع المباني

قال اللواء علاء عبدالظاهر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية سابقا، إن رجال الحماية المدنية وصلوا لموقع كنيسة أبو سيفين في زمن قياسي لا يتجاوز الـ4 دقائق، مشيرا إلى أنه لم يجر تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية بالموقع، كما أنه لا توجد مسافات في الكنيسة للهروب من الحريق.

عبد الظاهر: قوات الحماية المدنية أدت دورها على أكمل وجه

أضاف «عبدالظاهر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على قناة «DMC»، أن قوات الحماية المدنية أدت دورها على أكمل وجه، حتى ـأن مدير قطاع الحماية المدنية صعد إلى أعلى المكان، وحدث له اختناق في محاولاته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

عبدالظاهر: الحماية المدنية سعت لعدم تمدد النيران بالمباني المجاورة

واستطرد: «هناك الكثير من العقارات والعمائر كانت من الممكن أن تمتد إليها النيران لولاء إطفائها، وده كان الواجب الأساسي للحماية المدنية المتمثل في عدم امتداد النيران إلى المباني المجاورة، وده من أساس عمل قطاع الحماية المدنية حال وصوله لمكان البلاغ».

وأوضح أن الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الدور الذي اندلع فيه الحريق، ولم يمتد الحريق إلى الأدوار الأخرى الخاصة بالكنيسة، «الأدوار الثانية لم يمسها أي خطر، حتى الدور اللي كان فيه الحضانة فالحالات اللي حصل ليها إصابة أو وفاة كان بسبب الاختناق وليس حريق بالجثث».