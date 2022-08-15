أحزاب ونواب: الدولة تعاملت بحكمة مع حادث كنيسة إمبابة.. المصريون «على قلب رجل واحد»

أشادت القوى الحزبية والبرلمانية، بالتحرك الرسمي للتعامل مع حادث كنيسة أبو سيفين في إمبابة بالجيزة، منذ اللحظة الأولى، مثمنين التكاتف الشعبي بين المسلمين والأقباط، فمنذ اللحظة الأولى لنشوب الحريق، عاد شعار «يحيا الهلال مع الصليب»، متصدرا للمشهد، إذ هرع المسلمون إلى مكان الحادث، دون تمييز بين جنس أو دين، من أجل مناصرة إخوة الوطن في مصابهم.

مساندة الضحايا

سارعت الأحزاب السياسية، نحو تقديم الدعم والمساعدة، لأسر وأهالي الضحايا، في مصابهم، إذ قرر حزب مستقبل وطن، صرف مساعدات مالية لكل أسر الضحايا والمصابين، في ضوء الدور المجتمعي للحزب، وبالتعاون مع وزارة التضامن، بالإضافة إلى وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لكل أسر الضحايا والمصابين في المستشفيات المختلفة.

إشادة واسعة بجهود الدولة

أشاد «مستقبل وطن» بجهود القوات المعنية، والجهود المبذولة من القيادة السياسية وكل الأجهزة المعنية بشأن الحادث، منذ اندلاع الحريق، وتواجد جميع الأجهزة المعنية على أرض الواقع، وسرعة نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالمتوفين.

وثمن حزب حماة وطن، جهود الدولة في إدارة الحادث، مشيرا إلى أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، تضافرت جميع أجهزة الدولة للتداخل لتقليل الحادث.

وأشاد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية، على أشكال الدعم المختلفة لأسر الضحايا، فوقف الشعب كله على «على قلب رجل واحد»، وسرعان ما تدارك الأجهزة آثار الحادث الأليم، مثمنا كذلك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عمليات الترميم وإصلاح كنيسة «أبو سيفين».

الوحدة الوطنية

كما شهد محيط الحادث، تواج عدد من الأحزاب والسياسيين مع أسر الضحايا، إذ شكل «مستقبل وطن» غرفة عمليات لمتابعة الحادث، تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، لمتابعة تطورات الأوضاع لحظة بلحظة على أرض الواقع مع الأجهزة المعنية، بجانب التنسيق والمتابعة مع أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، والتواجد الميداني مع المواطنين وأهالي الضحايا.

وشارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بفعالية في ما أعقب حريق كنيسة أبوسيفين من أحداث، مؤديا صلاة التجنيز على جثامين الضحايا، التي أقيمت بكنيستي العذراء الآثرية «الجزارين»، والعذراء والملاك بكورنيش الوراق.

ودفع حزب حماة وطن، بوفد إلى الكنيسة، لتفقد الموقع وإجراء العديد من التسهيلات بجوار الموقع، من خلال شباب الحزب، وقدم اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، تعازي الحزب لأسر الضحايا، جراء الحادث الأليم الذي وقع، صباح الأحد.

رفع كفاءة الكنيسة

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برفع كفاءة الكنيسة، جراء الحريق وإجراء كل أعمال الإصلاح والترميم، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة دائما على تأدية دورها بما يصب في صالح الوطن والمواطن.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنوي، بدوره، بحثه آلية المساهمة في جهود إعادة اعمار الكنيسة والمنطقة المتضررة حولها.

الوحدة الوطنية

وقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تعازيه إلى البابا تواضروس الثاني، في وفاة ضحايا الحريق الذي وقع في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة.

كما نعت عدد من الأحزاب والقوى السياسية، ضحايا حادث كنيسة إمبابة، وقدمت التعزية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فص مصابه الجلل.

وحرص الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على تقديم العزاء والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا الحريق.

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خالص التعازي والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، مقدما خالص العزاء لأسرهم وللشعب المصري كله في هذا المصاب الأليم، الذي هو مصابنا جميعًا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.