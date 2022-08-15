علاج وتعويضات وترميم كنيسة إمبابة.. قرارات السيسي العاجلة تداوي جراح المصريين

توجيهات وقرارات اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وقوع حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة الأليم، الواقعة التي راح ضحيتها 41 شخصا بينهم أطفال، فضلا عن سقوط عددا من المصابين، تلك المأساة التي أظهرت مدى قوة اللحمة الوطنية لشعب مصر، وسرعة تحرك أجهزة الدولة، إذ كان متابعا بشكل لحظي، كل تداعيات الحادث، موجها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بترميم الكنيسة.

تعزية الرئيس السيسي لأسر الضحايا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص تعازيه لأسر ضحايا كنيسة المنيرة في إمبابة بمحافظة الجيزة، قائلا: «أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، ووجّهت أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره».

وأضاف الرئيس، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «وجّهت بتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها».

تعزية الرئيس السيسي للبابا تواضروس

فور وقوع الحادث تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا، من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم الرئيس التعزية للبابا في وفاة عدد من أبناء الكنيسة بحادث الحريق الذي وقع في كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة.

وأكد الرئيس أنه يتابع بنفسه تطورات الحادث وحالة المصابين.

توجيهات بإعادة ترميم وإصلاح الكنيسة

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين التي تعرضت لحريق كبير صباح الأحد، راح ضحيته 41 شخصًا، وأصيب 14 آخرون.

وتلقى البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، من اللواء أ. ح. هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.