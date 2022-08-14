الرئيس السيسي يوجه الهيئة الهندسية بإعادة إعمار كنيسة إمبابة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم، راح ضحيته 41 شخصًا وأصيب 14 آخرون.

رئيس الهيئة الهندسية يعزي البابا تواضروس

وتلقى البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.