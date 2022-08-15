الهيئة الهندسية تبدأ ترميم كنيسة إمبابة تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ التعزية في حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمنطقة المنيرة بالجيزة للشعب المصري أجمع، لافتا إلى أن حالات المصابين تقترب من الاستقرار، متمنيا تعافيهم في أقرب وقت.

كل الجهات أدت دورها على أكمل وجه

وأضاف «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية بتولي إعمار الكنيسة، والتي بدأ العمل بها بالفعل، مؤكدا أن كل الجهات أدت دورها على أكمل وجه وكانوا على أعلى قدر من المسؤولية والتعامل الجاد مع الحادث.

وأكد أن كل الجهود وكل الخطوات التي جرى اتخاذها من اللحظات الأولى للحادث دون شك ساهمت في التخفيف من الآلام، واتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التعزية وتأكيده على أنه يتابع حادث حريق الكنيسة بكل تفاصيله وملابساته وتطوراته.

إشادة بشهامة أهالي المنطقة

وأشاد بأهالي المنطقة الذي تحركوا بسرعة وبشهامة للتعامل مع الموقف ومساعدة الأجهزة على إتمام أعمالها، متابعا: «الواقع صعب ومؤلم وصادم، وهناك أسر بالكامل من الضحايا، لكن رجاءنا وإيماننا بأن يد الله العاملة دوما تستطيع أن تقود المتألمين الحزانى إلى منطقة من الراحة والتعزية».

ولفت إلى أن عددا من المسؤولين أجروا زيارات متعددة سواء من موقع الحادث من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي اتصل هاتفيا بقداسة البابا، بجانب زيارة النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والذي أجرى اتصالا هاتفيا بقداسة البابا، إضافة للتحركات أجرتها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ووزارة الصحة وقوات الحماية المدنية.