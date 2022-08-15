الصحة: أول سيارة إسعاف وصلت لكنيسة إمبابة بعد 3 دقائق من البلاغ

وجّه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، التعازي لمصر والمصريين ولأسر ضحايا حادث حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة بالجيزة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

أول حالة نقلت للمستشفى بعد 10 دقائق من البلاغ

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن البلاغ وصل إلى الغرفة المركزية لهيئة الإسعاف المصرية في الساعة 8:57، ووصلت أول سيارة إسعاف لمكان وقوع حريق كنيسة أبوسيفين في الساعة 9:01 أي بعد 3 دقائق من البلاغ، ووصلت عدد سيارات الإسعاف بعد 20 دقيقة من البلاغ إلى 37.

وأشار إلى أن أول حالة جرى نقلها لمستشفى إمبابة العام من خلال سيارات الإسعاف كانت في الساعة 9:10 أي بعد البلاغ بـ 10 دقائق أو 14 دقيقة، لافتا أن هناك تحرك سريع من الحماية المدنية للتعامل مع الحادث رغم اكتظاظ المنطقة بالبيوت.

ولفت إلى أن احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى البيوت المجاورة القريبة من الحادث دليل على سرعة أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الحريق المؤلم.

آخر تطورات حالة المصابين

وعن حالة المصابين، أوضح أن 2 منهم خرجا من المستشفى، بينما يوجد 12 يتلقون العلاج، وفي إيجاز سابق جرى الإعلان عن وجود 4 مصابين في حالة غير مستقرة، ولكن حاليا 3 منهم حالتهم مستقرة، وتتبقى حالة واحدة فقط غير مستقرة حاليا وتتواجد في العناية الفائقة، وأغلب المصابين مرشحين للخروج صباح الاثنين.

أوضح أنه بجانب متابعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الحادث وتداعياته، وجه أيضًا بوجود دعم نفسي لأهالي المصابين وذوي الضحايا والشهداء بتلقي الدعم النفسي.