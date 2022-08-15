مصرع طفلة خنقًا في سوهاج.. «حبل المرجيحة لف على رقبتها»

لقيت طفلة ذات سبعة أعوام مصرعها خنقا، بعدما التف حبل الأرجوحة حول رقبتها بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج بورود بلاغ لمركز العسيرات من المستشفى المركزى بالعسيرات بوصول الطفلة «شاهنده ا ا» سن 7 أعوام تلميذة بالمرحلة الابتدائية، وتقيم دائرة مركز العسيرات «جثة هامدة» وبمناظرة الجثة، تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجة دائرية حول الرقبة غير مكتملة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والد الطفلة «أبو بكر ا ا ه» سن 41 عاما، عامل ووالدتها «منى ا ا ا»، سن 36 عاما، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، أفادا بأنه أثناء لهو ابنتهما بأرجوحة بالمنزل، التف الحبل حول رقبتها مما نتج عنه وفاتها، ولم تستمع الأم لاستغاثة الصغيرة لانشغالها بأعمال المنزل بالطابق الثاني، ووجود الطفلة بالطابق الأول، كما كانت الأم تعتقد أن نجلتها مازالت نائمة رفقة إخوتها حتى فوجئت الأم بالطفل جثة هامدة وحبل الأرجوحة ملتف على رقبتها عند هبوطها للطابق الأول بالمنزل.

تقرير مفتش الصحة

ولم يتهما الوالدان أحدا بالتسبب فـي ذلك ونفيا وجود شبهة جنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود سحجة دائرة غير مكتملة حول الرقبة، وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الخنق»، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.