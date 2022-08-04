مصرع طفلة غرقاً أثناء نزهة على ضفاف النيل بكفر الشيخ

لقيت طفلة في الثانية من عمرها مصرعها غرقاً في نهر النيل فرع رشيد، فى نطاق قرية «محلة أبو علي»، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، تم انتشال جثتها وتحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

إخطار أمني بغرق طفلة بفرع رشيد في دسوق

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بغرق طفلة عمرها سنتين، في نهر النيل بقرية «محلة أبو علي»، التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤال والد الطفلة، ويُدعى «بسيوني ش. ب.»، 28 سنة، عامل، مُقيم بقرية «سنهور المدينة»، أكد أنه أثناء تواجده مع أسرته عند أشقاء زوجته على شاطئ نهر النيل، بقرية «محلة أبو علي»، انزلقت قدم ابنته «رغد» عُمرها سنتين، وسقطت في المياه، وتمكن الأهالي من انتشال الطفلة، وجرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، حيث تبين أنها فارقت الحياة.

مفتش الصحة يستبعد الشبهة الجنائية

وبتوقيع الكشف الطبي علي الطفلة بمعرفة مفتش الصحة في دسوق، أكد أن الوفاة نتيجة اسفسيكيا الغرق، وأنه لا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة دسوق حمل رقم 7104 لسنة 2022م، وجري إخطار جهات التحقيق بمركز دسوق التي صرحت بدفن جثمان الطفلة بمعرفة أهليتها.