«التنظيم والإدارة» يعلن وظيفة شاغرة بـ«بيطري الدقهلية».. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، حاجة مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، لشغل وظائف حكومية جديدة، من بينها وظيفة قيادية، لمن تتوافر فيهم شروط التقديم.

«الوطن» تستعرض شروط وتفاصيل الوظيفة المعلن عنها في السطور التالية، في إطار تقديم الخدمات للقراء.

الوظيفة المطلوب شغلها في المديرية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والموارد البشرية، وهي وظيفة شاغرة.

بيانات الوظيفة

- الجهة طالبة الإعلان: مديرية الطب البيطري بالدقهلية

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

- الجهه التابع لها: محافظة الدقهلية

- وصف الوظيفة: تختص بمتابعة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالأعمال المالية والإدارية وتنفيذها وتقع على قمة الوظائف للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمديرية ويعمل شاغلها تحت التوجيه العام من مدير المديرية والاشراف على اعمال تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمل وغيرها وفقا للمهام الوظيفية بالوصف الوظيفي.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة

المهارات الفنية: القدرة على القيادة والتوجيه

- معرفة شاملة بالقوانين التي تحكم العمل ولائحته كل في مجاله

- القدرة على معرفة لغات أجنبية

- المعرفة بعلوم الحاسب الألى

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها سنة من المستوى الوظيفي الأول (ا) أو قضاء مدة كلية، قدرها سبعة عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة.

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

1- عدد (8 ) ملفات (أصل+ 7 صور للملفات) كل ملف يتضمن

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم وحديث من الجهة التابع لها

- بها التأهيل العلمي

-المؤهلات الإضافية

– الخبرة النوعية والزمنية

– الوظائف الاشرافية التي مارسها

– تقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة من الجهة التابع لها.

- بيان بأبرز إنجازاته واسهامات المتقدم طوال مددة خدمته مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترح وافى لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط أجراء ته .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- عدد (2) صورة شخصية

- تقدم الطلبات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومة

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/08/08

نهاية الإعلان: 2022/09/08