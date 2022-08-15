جامعة حلوان تعلن شروط القبول بكلية الآداب.. تضم 18 قسما

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي 2022-2023، تحت رعاية الدكتورة مها حسني عميد الكلية، لافتة إلى أن الكلية تضم 18 قسما من الأقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة.

شروط أقسام كلية الآداب

وأوضحت الكلية في بيان صادر عنها، أن شروط كل قسم تكون كالتالي:

- قسم اللغة العربية: يتطلب قسم اللغة العربية حصول الطالب على (56 درجة = 70٪) على الأقل من الدرجة النهائية في مادة (اللغة العربية) في الثانوية العامة، وفي حال زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري.

- قسم اللغة الإنجليزية: الحصول على (47 درجة) في اللغة الإنجليزية، والأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري.

- قسم اللغة الفرنسية: الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس إعدادية فرنسية دون التقيد بشروط الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات (لغة إنجليزية) اجتياز الحصول على 80٪ من درجة اللغة الفرنسية بامتحان الثانوية العامة وامتحان القبول الشفوي والتحريري بالقسم.

- قسم اللغة الألمانية: الحصول على (30 درجة) في مادة اللغة الألمانية والمفاضلة في حالة التساوي بأعلى مجموع اعتباري.

- قسم اللغة الإيطالية: أن يكون الطالب دارسا للإيطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وتكون المفاضلة بين المتقدمين بأعلى مجموع اعتباري.

- قسم اللغة الأسبانية :أن يكون مجموع اللغات (الأولى والثانية واللغة العربية) 90% لدارسين الشعبة الأدبية، 85٪ للشعبة العلمية، وتكون الأولوية لطلاب الأسبانية في المرحلة الثانوية، وعند التساوي الاحتكام للمجموع الكلي للثانوية العامة.

- قسم اللغة الصينية: المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب أعلى مجموع اعتباري وعلى مجموع كلي، واجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم اللغات الشرقية وكذلك قسم اللغة العبرية وقسم الاجتماع وقسم الفلسفة: يتم المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة.

- قسم علم النفس: المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة، ولا يقبل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

- قسم الآثار والحضارة: المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتباري للثانوية العامة.

- قسم علوم المسرح: اجتياز المقابلة الشخصية والأفضلية للأعلى في المجموع.

- قسم الإعلام: يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري.

- قسم التاريخ: المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة.

- قسم المكتبات والمعلومات: حصول الطالب على (65% = 32.5 درجة) في اللغة الإنجليزية إلي جانب اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الجغرافيا: المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة.