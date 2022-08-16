أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في مصر

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار الدواجن في الأسواق يوميا، إذ إنّها من أكثر الأطعمة التي توجد على موائد الأسرة المصرية، كما أنّها تُباع بأجزاء مختلفة كل منها بسعر معين، لتناسب جميع الفئات.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق اليوم، سواء الفراخ البيضاء والحمراء، والبلدي، إضافة إلى البط، والرومي، وفق ما أعلنته مواقع سلاسل المحلات التجارية الكبرى.

أسعار الدواجن البيضاء الكاملة

وداخل الأسواق المحلية، ما زالت أسعار الدواجن البيضاء تحافظ على استقرارها، حيث تراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 38 لـ45 جنيهًا، بينما شهد سعر الأجنحة إلى نحو 25 لـ30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك 45 جنيهًا، والدبابيس 48 جنيهًا، سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر صدور بالعظم الطازج نحو 70 جنيهًا للكيلو، وبالنسبة لطبق البانيه، فتراوح سعر الكيلو بين 70 لـ80 جنيهًا، وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص من 50 لـ60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت، اليوم الثلاثاء في السوق المحلية، من النوع البلدي بنحو 6.25 جنيه، ومن النوع الساسو عمر يوم 5 جنيهات، والكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، والكتكوت فيومي 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي من النوع الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وحافظت أسعار البط بالمحلات التجارية على أسعارها، حيث سجل سعر الكيلو جرام بين 55 إلى 65 جنيهًا، وبلغ سعر البطة المذبوحة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، فيما بلغ سعر وزن 3 كيلو جرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل متوسط سعر الأوراك الرومي اليوم الثلاثاء لنحو 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو، أما عن مشتقاته، بلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 52 جنيهًا، ووصل سعر الكبد والقوانص الرومي إلى 67 جنيهًا، ووصل سعر الفيليه من النوع الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.