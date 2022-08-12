أسعار الدواجن اليوم الجمعة 12-8-2022 في مصر

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار الدواجن بكافة أنواعها، حيث مازلت تشهد اختلافا ملحوظا في الأسواق المحلية المصرية، وتذبذبا بين اليوم والآخر، بالإضافة الى جميع مشتقاتها مثل الكبد والقوانص، والبانية والأوراك وغيرها.

وتقدم بوابة «الوطن»، أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية، في إطار ما تقدمه للراء من خدمات على مدار الساعة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

ما زال سعر كيلو الدواجن البيضاء، غير مستقر ومتذبذب داخل الأسواق المحلية؛ إذ يتراوح سعر الفرخة البالغة كيلو جرام بين 44-47 جنيها، وسعر كيلو الأجنحة الصافي بين 25-30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك 46-48 جنيهًا، وتراوح سعر الدبابيس بين 48-52 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفراخ الحمراء نحو 47-49 جنيهًا للكيلو، وسجلت سعر الدواجن من نوع الساسو بين 42-45 جنيهًا، والبلدي تراوحت بين سعر 48-49 جنيهًا للكيلو.

فى حين سجل سعر كيلو الصدور بالعظم الطازجة نحو 50-60 جنيهًا للكيلو، وطبق البانيه وزن كيلو يتراوح سعره بين 75-80 جنيهًا، وسعر طبق الكبدة والقوانص للكيلو بين 40-48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ونتيجة لاختلاف وتذبذب أسعار الدواجن، تشهد ايضا أسعار الكتاكيت تذبذبا واضحا كلا حسب نوعه وعمره؛ إذ يباع الكتكوت البلدي عمر أسبوع بنحو 6-8 جنيهات، والساسو عمر يوم 4 - 5 جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 5-6 جنيهات، والكتكوت الفيومي سعر 5 جنيهات.

أسعار البط اليوم

بلغ سعر الكيلو جرام من البط الطازج اليوم الجمعة ما بين 59- 60 جنيها، أما سعر البطة المذبوحة الجاهزة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 120- 140 جنيها، كما بلغ سعر البطة الطازجة وزن 3 كيلوجرامات نحو 170-190 جنيهًا.