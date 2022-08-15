أسعار الدواجن اليوم الاثنين 15-8-2022 في مصر

ارتفعت معدلات البحث يوميًا عن أسعار الدواجن في الأسواق إذ إنّها تعتبر أنها من الأطعمة التي تتواجد على الموائد، فهي تباع كأجزاء بأسعار تناسب جميع الفئات.

وفيما تعرض موقع «الوطن» أسعار الدواجن، اليوم، في الأسواق المحلية، ما بين الفراخ البيضاء والبط، والرومي، وفق ما أعلنته مواقع سلاسل المحلات التجارية الكبرى في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء الكاملة

وفي الأسواق المحلية، حافظت أسعار الدواجن البيضاء على نفس قيمتها السوقية، ليصل سعر الفرخة وزن كيلو جرام ما بين 59 و90 جنيهًا، بينما شهد سعر الأجنحة إلى نحو 30 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك اليوم نحو 45 جنيهًا، والدبابيس بسعر 48 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 40 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 45 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الأوراك إلى نحو 105 جنيهات، وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، وبالنسبة لطبق البانيه فيتراوح سعره بين 120 و130 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو جرام من الأجنحة إلى 34 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ60 جنيهًا، وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت، اليوم الاثنين في السوق المحلية، كالآتي البلدي بنحو 6.25 جنيه، والساسو عمر يوم 5 جنيهات، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، وبلغ سعر كتكوت فيومي 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وحافظت أسعار البط في المحلات التجارية، حيث سجل سعر الكيلو جرام ما بين 50 إلي 60 جنيهًا، أما سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا فيما بلغ سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل متوسط سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم نحو 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو، أما عن مشتقاته، فسجلت الأجنحة نحو 52 جنيهًا، ووصل سعر الكبد والقوانص إلى 67 جنيهًا، ووصل سعر الفيليه الرومي إلى نحو 170 جنيهًا.