موعد افتتاح مهرجان القلعة بعد تغيير جدوله.. «الحجار وشاكر وخيرت» أهم النجوم

قررت دار الأوبرا المصرية، تأجيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بعد وقوع حادث حريق كنيسة إمبابة الذي راح ضحيته الكثيرون، ليتساءل العديد من الأشخاص عن موعد افتتاح مهرجان القلعة الجديد بعدما كان مقررا له الأحد الماضي.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» موعد افتتاح مهرجان القلعة الجديد بعد تأجيله، وفقا لما ذكرت دار الأوبر في بيان لها.

موعد افتتاح مهرجان القلعة

وأعلنت دار الأوبرا تأجيل مهرجان القلعة لمدة 3 أيام، ليعود الافتتاح غدا الأربعاء.

موعد حفل مدت صالح

وكان من المقرر إحياء الفنان مدحت صالح حفل غنائي في القلعة الأحد الماضي، ليعلن الفنان عن الموعد الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: «تم تأجيل حفل القلعة إلى يوم السبت القادم الموافق 20 أغسطس وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

وتضم الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء العديد من الفنانين مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، فريق بلاك تيما، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيرت.