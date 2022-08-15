الموهبة الأساس.. شروط الالتحاق بقسم المسرح في كلية آداب الإسكندرية

تعددت أقسام كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ومن ضمنهم قسم الدراسات المسرحية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، حيث أنه أول قسم متخصص في دراسة المسرح بالعالم العربى، وقد أعلنت مؤخرا كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية عن شروط الالتحاق بأقسام الكلية لعام 2022.

شروط الالتحاق بقسم الدراسات المسرحية آداب الإسكندرية

وتقدم «الوطن» لخريجي الثانوية العامة 2022، كل ما يريد معرفته عن قسم الدراسات المسرحية:

أن يتم للطالب المتقدم بطلب الالتحاق لقسم الدراسات المسرحية لعام 2022 في كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

اجتياز اختبار مقابلة شخصية؛ لقياس مدي موهبة المتقدمين في فنون المسرح.

ففي هذا القسم، تعتبر الموهبة وكيفية إبرازك لها عاملين أساسيين ليتم قبولك بقسم الدراسات المسرحية.

تاريخ بداية قسم المسرح بآداب الإسكندرية

أنشأ الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيي قسم الدراسات المسرحية عام 1981، حيث يعتبر قسم الدراسات المسرحية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية أول قسم متخصص في دراسة مجال المسرح بالعالم العربي.

مواد قسم المسرح بآداب الإسكندرية

ولذلك تضمن القسم على المواد التخصصية الدقيقة مثل تاريخ المسرح، وتحليل النصوص المسرحية، والتمثيل والإخراج، والديكور، والنقد المسرحي.

ومن جانب آخر، يتم تدريس عدداً من المواد غير المرتبطة بشكل مباشر بالمسرح مثل علم النفس، وعلم الاجتماع، والموسيقى، والصوتيات، وغيرهم من مواد أخرى.

مستويات إعداد الخريجين بقسم المسرح بآداب الإسكندرية

يُعد الطالب من خلال القسم علي ثلاث مستويات حتي يصبح الخريج ذو مكانة عالية بحيث يجمع بين النظرية والتطبيق:

المستوى النظري:

يكون للطالب دراسة نظريات المسرح وقواعد النقد الفني للمسرح، وعلم كتابة المسرحية والمزج بين تاريخ الدراما والأسس النظرية للتمثيل، علي شرط التأكيد على إجادة اللغة كأداة مهمة من أدوات العمل المسرحي.

المستوى العملي:

يُعد فيه الطالب ليكون داخل المسرح عمليا، ويكون ذلك على أسس علمية فى كافة المجالات كالتمثيل والإخراج والديكور والمكياج والنقد المسرحي والكتابة والحرفية المسرحية.

المستوى التجريبي:

يُعرض فيه كل ما انتجه الطلاب من أعمال فنية فى مجال التمثيل والإخراج والتأليف.