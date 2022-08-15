8 مصانع في مجمع «البغدادي» وتخصيص 60 وحدة في الأقصر

يشهد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي بالأقصر، الذي افتتحه الرئيس السيسي العام الماضي، تزايدا في عدد المصانع المنتجة والتي بلغت حتى الآن حوالي 8 مصانع تنتج سناكس وتعبئة زيوت وأحذية وأغطية غرف تفتيش صرف صحي، ومكرونة وحقائب السفر وملابس ومفروشات ومصنعات دواجن ولحوم بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 60 وحدة.

يقول المهندس أشرف الحساني، مدير مجمع الصناعات في الأقصر، إن المجمع وفر حتى الآن نحو 400 فرصة عمل ما بين عمالة في المصانع وخدمات وصنايعية وأفراد أمن ومهندسين صيانة وغيرهم والعدد كل يوم في ازدياد مع تشغيل وحدات صناعية جديدة.

الوصول إلى 100 وحدة نهاية العام

ويضيف الحساني، في بيان صحفي له اليوم، أنه تم تخصيص أكثر من 60 وحدة، وجار الانتهاء من تجهيز المعدات داخل كل وحدة حسب نشاطها ومع نهاية العام متوقع أن تصل إلى 100 وحدة يتم تخصيصها، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا على سحب كراسات الشروط بعد معاينة الوحدات المجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، من كهرباء ومياه وأمن صناعي وانترنت وتليفون ومرافق وصرف صحي وكل ما يلزم.

ويشير مدير المجمع أنه عقب سحب كراسة الشروط، تبحث هيئة التنمية الصناعية النشاط وإثبات الجدية ومدى ملائمته للقطاعات الصناعية المعتمدة مثل «الكيماوي- الهندسي- مواد بناء وديكوريه- ملابس ومفروشات جاهزة- والقطاع الغذائي»، تبلغ مساحة الوحدات 384 نموذجا صغيرا و432 كبيرا، وتبلغ عدد الوحدات 206 وحدات صناعية مجهزة على أعلى مستوى.

المجمع على مساحة 49 فدانا

ويتابع الحساني، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشئت مجمع الصناعات بقرية البغدادي على مساحة 49 فدانا وبتكلفة تجاوزت مليار و100 مليون جنيه، ستوفر نحو 5700 فرصة عمل مباشرة، كما حرصت الهيئة على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 50 سنة على خمس فترات قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل واعفاء تحصيل إيجار الوحدات لمدة 9 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.