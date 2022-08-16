سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة والمشغولات الذهبية، عن أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية، إذ شهد الذهب منذ مطلع الشهر الحالي تذبذبًا مستمرًا، ما زاد الاهتمام بعمليات البحث حول سعر جرام الذهب عيار 21، كونه الأكثر شعبية وإقبالًا على شرائه في مصر.

ويعود تذبذب الذهب بشكل عام لعدم استقراره في أسواق المال والبورصات العالمية، بسب التغيرات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الجارية عالميا، والتي تؤثر بشكل كبير على قيمة المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

واليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الإثنين، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وذلك في محلات الصاغة وأسواق المال العالمية، الذي ما زال يشهد تذبذبًا واضحًا بالأسعار بأسواق المال، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ اليوم الثلاثاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 904 جنيهات للبيع، و913 جنيهًا كشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الثلاثاء سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1.206 جنيه للبيع، و1.217 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الثلاثاء سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1055 جنيهًا للبيع، و1065 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء، بين 1.205.714 جنيه لعمليات البيع، و1.217.143 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، نحو 8440 جنيهًا للشراء، 8520 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

في أسواق المال وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، لنحو 960.71 جنيه، أي ما يعادل 50.16 دولار، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 7,686 جنيه، بما يعادل 401.31 دولار.

وشهد اليوم الثلاثاء سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال، نحو1,098 جنيه، بما يعادل 57.33 دولار، فى حين بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 823.46 جنيه، بما يعادل 43.00 دولار.