أسعار الذهب تُسجل استقرارًا في بداية الأسبوع.. والأوقية بـ 1800 دولار

استقرت أسعار الذهب، عالميًا، بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأوقية اليوم الإثنين، حيث توقفت الأسواق مؤقتًا لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع دام لأربعة أسابيع مدفوعًا بهبوط الدولار، وفقا لـ«تريدينج إيكونوميكس».

وجاءت التحركات التي شهدتها الأسعار خلال الأسابيع الماضية، وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بسبب الإشارات التي تفيد بأن ضغوط التضخم قد تكون بلغت ذروتها.

وانخفضت أسعار الواردات الأمريكية للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في يوليو، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض تكاليف الوقود وغير الوقود.

معدلات نمو أسعار المستهلكين

وجاءت البيانات بعد أن سجّلت معدلات نمو أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في يوليو، ما أدى إلى تكهنات بحدوث ذروة تضخم.

في غضون ذلك، ظل المستثمرون حذرين بعد سلسلة من التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي توماس باركين يوم الجمعة إنه يريد زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

توقعات بتداول الذهب عند 1821 دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1821 دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري، كما تشير التوقعات إلى احتمالية تداوله عند 1882 في غضون 12 شهرًا.

وفي آخر يوليو الماضي، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي، في تحرك قوي لمعالجة التضخم الحاد.

وتترقب الأسواق القرار المقبل للفيدرالي، وما إذا كان سيتم إبطاء وتيرة زيادة الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر المقبل، وهو ما سينعكس على العديد من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الذهب، حيث سيعني إبطاء الزيادة المزيد من توجه المستثمرين والصناديق نحو المعدن الأصفر، في ظل إمكانية تراجع العائدات من البقاء في أسواق الدين.