سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 15-8-2022 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس، تذبذبًا مستمرًا في الأسعار، ما جعل هناك اهتمام فى عمليات البحث حول سعر جرام الذهب عيار 21، لأنَّه يعد الأكثر شعبية وإقبالًا على شرائه في مصر، فضلًا عن باقي الأعيرة المختلفة.

ويأتي التغير المستمر في سعر الذهب، لعدم استقراره في أسواق المال والبورصات العالمية بسب التغيرات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الاثنين، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وذلك في محلات الصاغة وأسواق المال العالمية اليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس، الذي مازال يشهد تذبذبًا واضحًا بالأسعار بأسواق المال، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الاثنين سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1.209 جنيه للبيع، و1.212 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الاثنين سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1058 جنيهًا للبيع، و1068 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ اليوم الاثنين سعر جرام الذهب عيار 18 907 جنيهات للبيع، و915 جنيهًا كشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الاثنين، نحو 8464 جنيهًا للشراء، 8544 جنيهات للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين، بين 1.205.000 جنيه لعمليات البيع، و1.204.857 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وبلغ اليوم الاثنين سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال، نحو1,107 جنيه، بما يعادل 58.04 دولار.

فى حين بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 829.32 جنيه، بما يعادل 43.53 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، قيمة 968.54 جنيه، أي ما يعادل 50.78 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 7,746 جنيه، بما يعادل 406.28 دولار.