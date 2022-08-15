عيوب الاستثمار في الذهب.. لا يمنح دخلا شهريا ويجب تخزينه بشكل آمن

عدد كبير من المواطنين يبحثون عن استثمارات تحفظ لهم قيمة أموالهم في ظل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، فهناك من يرغب في استثمار أمواله في شراء عقارات أو شراء شهادات ادخار يحصل على عائد شهريا، ولكن البعض الآخر يرغب في استثمار أمواله في شراء الذهب وبالطبع هذا أمر جيد، لأن الذهب يعد من أفضل الأوعية الادخارية التي تحفظ قيمة العملة.

يحمل الاستثمار في الذهب مستوى من المخاطرة

ولكن يجب أن يتم الوضع في الاعتبار بعض العيوب التي تواجه الراغبين في الاستثمار في الذهب، بحسب ثروت عبدالرحمن، أحد تجار الذهب في محافظة الشرقية، حيث أكد أنه كما هو الحال مع معظم فئات الأصول، يحمل الاستثمار في الذهب مستوى من المخاطرة، فيمكن أن يكون سعره متقلبًا، ويمكن أن يسبب هذا مشكلة محتملة إذا كان المستثمرون يتطلعون إلى بيع الذهب في وقت أسعار منخفضة.

لا يمنح أصحابه دخلا شهريا أو سنويا

وأضاف «عبدالرحمن» لـ«الوطن»، أن الاستثمار في الذهب لا يمنح أصحابه دخلا شهريا أو سنويا، عكس المدخرات والسندات والأسهم التي تدفع أرباحًا، خاصةً أن البنوك توفر عددا من الأوعية الادخارية التي تعطى المدخرين عوائد شهرية وسنوية.

وأشار إلى أنه قد يكون من الصعب أيضًا شراء الذهب وحيازته بشكل مادي، ويحتاج المستثمرون إلى التأكد من أصالة الذهب وتخزينه بشكل آمن والعثور على مشتر بمجرد استعدادهم لبيع ذهبهم.

إنتاج مصر من الذهب ما يقرب من 16 طنا من سنويًا

ويبلغ انتاج مصر من الذهب ما يقرب من 16 طنا من سنويًا، معظمه من خلال منجم السكري في صحراء النوبة، وفقا لإحصاءات وزارة البترول، ويتجه عدد من المواطنين للاستثمار في الذهب لحفظ قيمة العملة نتيجة معدل التضخم، والتي زادت خلال شهر يوليو، ليسجل التضخم السنوي 14.6% لإجمالي الجمهورية، كما سجل التضخم الأساسي السنوي- الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة- نسبة 15.6% خلال الشهر ذاته، وهو أعلى مستوى له منذ 4 أعوام ونصف.