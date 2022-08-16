سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في البنوك المصرية

طرحت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أسعار العملات الورقية وفق آخر تعاملات صباحية صدرت صباح اليوم الثلاثاء، وبينها سعر الدولار بالبنوك المختلفة، نظرًا لارتفاع سعره في مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي جعله محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، وليس المهتمين بأخبار الاقتصاد فقط.

اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم كل ما يبحث عنه المتابعون، بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير اليومي، سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

صباح اليوم 16 أغسطس سجلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي المصري نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، كما سجل في بنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

وسجل الدولار ببنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.01 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم 16 أغسطس، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس

كما سجل سعر الدولار بنك الإسكندرية اليوم 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات، كما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق موقع الإلكتروني الرسمي للبنك.