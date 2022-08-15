«المهندسين»: مستعدون لتقديم كافة الاستشارات لإعمار كنيسة أبوسيفين بإمبابة

تقدم يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين، بالتعازي للكنيسة المصرية في ضحايا كنيسة أبو سيفين بالجيزة، الذي وقع أمس وراح ضحيته 41 حالة وفاة و12 مصابًا، قائًلا إن جموع مهندسي مصر تشارك إخواننا الأقباط الأحزان في ضحايا الحريق.

وتمنى الأمين العام لنقابة المهندسين، للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدًا أن النقابة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم في إعمار كنيسة أبو سيفين بالجيزة، من كافة الاستشارات الهندسية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية؛ تعبيرًا عن تضامن النقابة مع الكنيسة المصرية في مصابنا الأليم.

الديب: دورنا الوقوف بجانب كافة المصريين

وأشار «الديب»، في بيانن اليوم الاثنين، أن النقابة سترعى أي عضو نقابى كان متواجدًا خلال الحادث، لافتًا إلى أن دور النقابة الوقوف بجانب أعضائها وكافة المصريين في أحزانهم ومصائبهم، ويظهر معادن الأشقاء أبناء وطنا مصرنا الحبيبة في كافة الأحداث، وأن عهد النقابة الآن تنشيط دورها الاجتماعي والتواجد الدائم بين أعضائها.